“السعودية للكهرباء” تحقق 19.4 مليار إيرادات و5.5 مليار أرباحًا خلال الربع الثاني

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم (الإثنين)، نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2022م.
وأوضحت الشركة أنها سجلت خلال الربع الثاني من عام 2022م، إيرادات تشغيلية بلغت 19.40 مليار ريال مقارنة بمبلغ 18.58 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بنسبة ارتفاع 4.4%، فيما بلغ إجمالي الربح 6.54 مليار ريال بالمقارنة بمبلغ 6.45 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بنسبة ارتفاع 1.3%.
وأبانت أن الربح التشغيلي بلغ 5.86 مليار ريال بالمقارنة بمبلغ 6.13 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 4.4% ، أما صافي الربح فبلغ 5.5 مليار ريال بالمقارنة بمبلغ 5.8 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 5.5%.
وحققت الشركة، خلال النصف الأول من عام 2022م، إيرادات تشغيلية بلغت 32.93 مليار ريال بالمقارنة بمبلغ 31.93 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، أي بنسبة ارتفاع 3.1%، فيما بلغ إجمالي الربح 9.18 مليار ريال بالمقارنة بمبلغ 9.39 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 2.2%، وبلغ الربح التشغيلي8.07 مليار ريال بالمقارنة بمبلغ 8.41 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 4%، أما صافي الربح فبلغ 7.02 مليار ريال بالمقارنة بمبلغ 7.52 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 6.6%، وبلغ إجمالي حقوق الملكية، في نهاية النصف الأول من عام 2022م، 252.7 مليار ريال.
وأضافت أن صافي الربح العائد للأسهم العادية عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 وذلك بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 3.8 مليار ريال سعودي، بلغ 3.2 مليار ريال، وذلك مقابل صافي ربح بمبلغ 3.7 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبناءً عليه، بلغ ربح السهم الأساسي والمخفض للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 م 0.77 ريال مقابل ربح 0.89 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق.وفق “أخبار 24”.
وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الربح للربع الثاني والنصف الأول من عام 2022م، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، بشكل أساسي، إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وارتفاع مخصص الذمم المدينة تأثرا بارتفاع متوسط أعمار الذمم المدينة، مبينةً أن ارتفاع الإيرادات التشغيلية عوض جزئيًا عن الارتفاع في التكاليف التشغيلية المدفوعة بنمو الطلب على الطاقة الكهربائية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ “السعودية للكهرباء” المهندس خالد القنون، إن الشركة نجحت في إيصال الخدمة الكهربائية إلى أكثر من 202 ألف مشترك جديد، خلال النصف الأول من عام 2022م، موزعين على كل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والحكومية، ليصل عدد المشتركين الإجمالي، حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، إلى أكثر 10.7 ملايين مشترك.