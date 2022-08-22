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جديد المحليات > “الحج العمرة” توضح: 10 إرشادات لأداء طواف مثالي
22/08/2022   12:36 م

“الحج العمرة” توضح: 10 إرشادات لأداء طواف مثالي

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أكدت وزارة الحج والعمرة أن الطواف من أركان العمرة، لذا يجب على المعتمر الالتزام فيه بالسلوكيات الصحيحة التي لا تسبب له وللآخرين أي أضرار.

وأوضحت الوزارة كيفية أداء طواف مثالي، عبر تنفيذ عدد من الإرشادات، منها، المساعدة في تخفيف الزحام، عن طريق الدخول والخروج من وإلى صحن المطاف بانسياب، مع مواصلة السير دون توقف، والصلاة بعيدًا عن الطائفين.

وأشارت إلى أنه لتجنب الحوادث الجسدية يجب مراعاة أن يكون مسار المعتمر دون تعرجات، وضبط حركة الرجلين، مع ضم الذراعين عند الدعاء. وفق “أخبار 24”.

ودعت المعتمرين إلى الالتزام بالسلوكيات التي تساعد على نشر السكينة، كالدعاء بصوت معتدل، وتجنب الحديث عبر الهاتف، والابتعاد عن التصوير.

انفوجرافيك

“الحج العمرة” توضح: 10 إرشادات لأداء طواف مثالي

جديد المحليات
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