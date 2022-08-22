نونو سانتو يستقر على الدفع بهذا الثلاثي أمام العدالة

كشفت مصادر صحفية، أن المدير الفني لفريق الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، وضع الثلاثي البرتغالي هيلدر كوستا، وطارق حامد، وأحمد شراحيلي في حساباته كأساسيين لمواجهة العدالة، الجمعة المقبل، في الأحساء، ضمن الجولة الأولى لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء هذا القرار، بعد أن تحصلت إدارة النادي على شهادة الكفاءة المالية، واعتمدت تسجيل اللاعبين رسميًّا.
واستأنف الاتحاد تدريباته، أمس، بعد الراحة التي تحصل عليها اللاعبون، أمس الأول، عقب خوضهم مواجهة أبها التجريبية، الجمعة الماضي. وفق “أخبار 24”.
ويبدأ الاتحاد التحضير الفعلي لمواجهة العدالة، ابتداءً من تدريب اليوم، على أن يغادر إلى الأحساء، الخميس المقبل.