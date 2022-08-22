“الشؤون البلدية” توضح الاشتراطات الفنية لشواحن السيارات الكهربائية وتحدد مواقعها

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاشتراطات الفنية لـ”شواحن المركبات الكهربائية”، بهدف تنظيم الاشتراطات المكانية والفنية لمواقع الشحن، وعلاقتها بتكامل الخدمات والمساحة.
وأوضحت الوزارة أن أبرز هذه الاشتراطات، أن تكون مواقع الشحن في الأماكن التي يترك فيها الأفراد سياراتهم لساعات طويلة كمواقف المسارح والفنادق والمجمعات التجارية.
وأشارت كذلك إلى الأماكن التي يترك فيها الأفراد لساعات طويلة، كمحطات القطارات، ومواقف المباني السكنية، ومحطات النقل الإقليمية، بالإضافة إلى الأماكن التي يترك فيها الأفراد لساعات قليلة، كجوانب الشوارع التجارية، ومحطات الوقود.
وأكدت على الالتزام بتطبيـق المعاييـر والمتطلبـات الفنيـة الصـادرة عن هيئـة تنظيم الكهرباء والإنتاج المـزدوج وخاصـة متطلبـات كـود التوزيـع السـعودي والإطار التنظيمـي لشــحن المركبــات الكهربائيــة، ومتطلبــات كــود البنــاء الســعودي.وفق “أخبار 24”.
وشددت على أهمية اعتمــاد كافــة أعمــال التصميــم والإشراف علــى تنفيــذ معــدات شــحن المركبـات الكهربائيـة التـي سـيتم إنشـاؤها مـن قبـل مكاتـب استشـارية مؤهلـة لـدى الـوزارة والمديريـة العامـة للدفـاع المدنـي.