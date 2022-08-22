البريكان يعود للمشاركة في تدريبات الفتح

عاد لاعب الفتح فراس البريكان للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، أمس، بعد اكتمال شفائه، حيث خضع لعملية جراحية في أنفه، يوليو الماضي.
وتسبب الجراحة التي خضع لها البريكان من حرمانه من السفر مع الفريق إلى معسكر سلوفينيا.
وشهدت تدريبات الفتح عودة الثنائي، الحارس وليد العنزي، وزميله حسن آل سليس، إلى التدريبات، وخضعا لتمارين لياقية، تحت إشراف المعد البدني. وفق “أخبار 24”.
وأجرى لاعبو الفتح تمارين لياقية، شملت الجري، والقفز على الحواجز، قبل أن ينفذوا تمارين تكتيكية بالكرة، وثم مناورة على جزء من مساحة الملعب.