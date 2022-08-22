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جديد المحليات > “السوق السعودي” يغلق على ارتفاع طفيف بتداولات 5.8 مليار ريال
22/08/2022   4:47 م

“السوق السعودي” يغلق على ارتفاع طفيف بتداولات 5.8 مليار ريال

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اختتم “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم (الإثنين)، على ارتفاع طفيف بـ6 نقاط مغلقا عند 12560 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.8 مليار ريال.

وسجلت أسهم كل من “مصرف الراجحي” ، و”بنك البلاد” و”سبكيم العالمية” و”معادن” و”اتحاد اتصالات” و”دار الأركان” و”صافولا” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وجاء سهم “سدافكو” مسجلًا أقصى ارتفاعاته عند 196 ريالا، وهو الأعلى منذ الإدراج في السوق، وسط تداولات بلغت نحو 400 ألف سهم، وكذلك سهم “النهدي” سجل عند الإغلاق 199.60 ريال ، فيما أغلق سهم “أرامكو السعودية” عند 38.75 ريال (- 1 %). وفق “أخبار 24”.

وبلغ سهم “السعودية للكهرباء” عند الإغلاق 26.10 ريال، متراجعًا بنسبة 2 % ، وكذلك هبطت أسهم “الخدمات الأرضية” و”سلامة” و”بروج للتأمين” بنسب تراوح بين 4 و7 %، عقب إعلان النتائج المالية للربع الثاني 2022.

“السوق السعودي” يغلق على ارتفاع طفيف بتداولات 5.8 مليار ريال

جديد المحليات
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