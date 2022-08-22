“السوق السعودي” يغلق على ارتفاع طفيف بتداولات 5.8 مليار ريال

اختتم “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم (الإثنين)، على ارتفاع طفيف بـ6 نقاط مغلقا عند 12560 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.8 مليار ريال.
وسجلت أسهم كل من “مصرف الراجحي” ، و”بنك البلاد” و”سبكيم العالمية” و”معادن” و”اتحاد اتصالات” و”دار الأركان” و”صافولا” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.
وجاء سهم “سدافكو” مسجلًا أقصى ارتفاعاته عند 196 ريالا، وهو الأعلى منذ الإدراج في السوق، وسط تداولات بلغت نحو 400 ألف سهم، وكذلك سهم “النهدي” سجل عند الإغلاق 199.60 ريال ، فيما أغلق سهم “أرامكو السعودية” عند 38.75 ريال (- 1 %). وفق “أخبار 24”.
وبلغ سهم “السعودية للكهرباء” عند الإغلاق 26.10 ريال، متراجعًا بنسبة 2 % ، وكذلك هبطت أسهم “الخدمات الأرضية” و”سلامة” و”بروج للتأمين” بنسب تراوح بين 4 و7 %، عقب إعلان النتائج المالية للربع الثاني 2022.