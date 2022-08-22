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جديد المحليات > شاهد.. مراحل بناء فندق “تيرتل باي” بمشروع البحر الأحمر خلال عامين
22/08/2022   10:52 م

شاهد.. مراحل بناء فندق “تيرتل باي” بمشروع البحر الأحمر خلال عامين

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شهدت مراحل العمل في فندق “تيرتل باي” بمشروع البحر الأحمر الذي يضم 144 غرفة، خطى متسارعة أسفرت عن إنجازه خلال عامين فقط.

ووثق مقطع فيديو الأعمال المتسارعة التي شهدها الفندق من قبل الشركات المنفذة له منذ مراحله الأولية وحتى اكتماله.

وكشفت شركة البحر الأحمر للتطوير أن الفندق يستضيف حالياً الموظفين وعائلاتهم والمقاولين، ومجموعة من طلاب برنامج المنح لدعمهم خلال فترة التدريب. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. مراحل بناء فندق “تيرتل باي” بمشروع البحر الأحمر خلال عامين

جديد المحليات
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