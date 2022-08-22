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رياضة > بالفيديو والصور.. رسميًا.. الهلال يُعلن عن هويته الجديدة
22/08/2022   10:52 م

بالفيديو والصور.. رسميًا.. الهلال يُعلن عن هويته الجديدة

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أعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، عن هويته الجديدة، وذلك قبل أيام من انطلاق منافسات الموسم الجديد لدوري المحترفين.

وفي وقت سابق، أعلن الهلال إجراء تغيير فيها، لتوحيد هويته في كل الألعاب، ابتداء من الموسم الرياضي الجديد.

وقام نادي الهلال، قبل ذلك، بإزالة الشعار الخاص به من جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، استعدادًا لإعلان الهوية الجديدة.

وقال رئيس الهلال، فهد بن نافل، خلال الحفل: “استراتيجيتنا هي الفخر، حاولنا جمع أدبيات الهلال منذ عهد مؤسس النادي الشيخ عبدالرحمن بن سعيد، وكل الإدارات المتعاقبة وهي الفخر بهذا النادي العظيم بإنجازاته”.

وأوضح: “سيتم طرح تطبيق الهلال الذي يستطيع من خلاله المشجع الهلالي شراء التذاكر والأطقم وكل ما يتعلق بالنادي، وأتمنى من الجميع تحميله والاشتراك فيه”.وفق “أخبار 24”.

وأعلن رئيس الهلال فهد بن نافل عن إنشاء مؤسسة الهلال الخيرية، لتكون رائدة في المجال الخيري كما هو النادي رائد في المجال الرياضي.

بالفيديو والصور.. رسميًا.. الهلال يُعلن عن هويته الجديدة

رياضة
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