المملكة تستضيف القمة العالمية الثانية للذكاء الاصطناعي سبتمبر المقبل

تستضيف المملكة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي خلال سبتمبر المقبل.
وتقام القمة بنسختها الثانية خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر المقبل في الرياض.
وتفتح القمة العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، آفاقاً جديدة لتحسين حياة الإنسان بشكل عام.
وكانت المملكة، ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، قد نظمت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الأولى في أكتوبر 2020، وذلك تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وفق “أخبار 24”.
آفاق جديدة وعوالم مختلفة تنطلق من #القمة_العالمية_للذكاء_الاصطناعي بنسختها الثانية. pic.twitter.com/2i59nWTbjo
— Global AI Summit (@globalaisummit) August 22, 2022