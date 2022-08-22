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جديد المحليات > المملكة تستضيف القمة العالمية الثانية للذكاء الاصطناعي سبتمبر المقبل
22/08/2022   10:52 م

المملكة تستضيف القمة العالمية الثانية للذكاء الاصطناعي سبتمبر المقبل

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تستضيف المملكة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي خلال سبتمبر المقبل.

وتقام القمة بنسختها الثانية خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر المقبل في الرياض.

وتفتح القمة العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، آفاقاً جديدة لتحسين حياة الإنسان بشكل عام.

وكانت المملكة، ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، قد نظمت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الأولى في أكتوبر 2020، وذلك تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وفق “أخبار 24”.

المملكة تستضيف القمة العالمية الثانية للذكاء الاصطناعي سبتمبر المقبل

جديد المحليات
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