مع بدء مفاوضات التجارة الحرة.. أمين “التعاون الخليجي” يؤكد أهمية العلاقات الخليجية البريطانية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، أهمية تعزيز العلاقات الخليجية البريطانية؛ بما يخدم المصالح المشتركة.
وأوضح، خلال انطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، اليوم (الاثنين)، أن هذه الخطوة تعد ترجمة فعلية لما تضمّنه البيان المشترك الموقّع مع وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان في 22 يونيو 2022، بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة حرّة طموحة وشاملة وحديثة، تفتح آفاقاً جديدة في تجارة السلع والخدمات وتشجيع الاستثمار المتبادل بين دول مجلس التعاون وبريطانيا.وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك خلال اجتماعات الأسبوع الأول من الجولة الأولى الاستطلاعية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين عبر الاتصال المرئي، والتي تستمر حتى 25 أغسطس الجاري.
وتأتي المفاوضات تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس نحو تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تتمتع بها دول المجلس والمملكة المتحدة في شتى المجالات، وبالأخص على مستوى الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في سبيل خدمة شعوب كلا الجانبين.