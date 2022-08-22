“طيران ناس” توقع اتفاقية مع “الربط الجوي” لإطلاق وجهات جديدة لمدن في أوروبا وإفريقيا وآسيا

وقعت “طيران ناس” اتفاقية مع برنامج الربط الجوي لإطلاق 4 وجهات جديدة ومباشرة إلى مدن في أوروبا وشمال إفريقيا ووسط آسيا؛ لتسهيل حركة الزوار من السائحين والحجاج والمعتمرين إلى المملكة.
سيبدأ “طيران ناس” خلال نوفمبر المقبل تشغيل 10 رحلات أسبوعية جديدة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى كل من مرسيليا في فرنسا بمعدل رحلتين أسبوعياً، وألماتي المركز التجاري والثقافي في كازاخستان، والعاصمة القديمة للدولة الواقعة في وسط آسيا بواقع رحلتين أسبوعياً، والجزائر بمعدل 3 رحلات أسبوعياً، والدار البيضاء في المغرب بمعدل 3 رحلات أسبوعياً.
وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران، ناس بندر المهنا، أن الاتفاقية تتوافق مع استراتيجية النمو والتوسع لطيران ناس التي تهدف إلى ربط العالم بالمملكة والوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، معرباً عن اعتزازه بالشراكة مع برنامج الربط الجوي، والتي تستهدف تأسيس مسارات دولية جديدة عبر تحفيز ودعم شركات الطيران؛ بما يسهم في زيادة عدد الوجهات الدولية المباشرة إلى 250 وجهة بحلول 2030.وفق “أخبار 24”.
ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي، خليل لمرابط، أن هذه الشراكة ستسهم في تسهيل حركة ضيوف المملكة من السائحين المعتمرين من مرسيليا وألماتي، والجزائر، والدار البيضاء، كما تعمل هذه الشراكة على توسيع نطاق الربط الجوي للمملكة كعامل رئيس لتمكين الأهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة.