“تقويم التعليم” تطلق مبادرة “جاهزية” لرفع تأهيل الخريجين لسوق العمل

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم (الاثنين)، إطلاق مبادرة “جاهزية”؛ لرفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل؛ وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية والعالمية.
وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة التعليم الجامعي ومخرجاته، وتعزيز التوافق مع متطلبات سوق العمل، وتحديد المعارف والمهارات والقيم لخريجي التخصصات المختلفة، والمساهمة في رفع الناتج الإجمالي المحلي ورفاهية الخريجين، بالإضافة إلى تحسين معدلات التوظيف للخريجين السعوديين وتقليل البطالة، وتحديد جوانب التحسين والتطوير.
وتشمل المجالات المستهدفة في المرحلة الأولى للمبادرة، أكثر من 8 مجالات عامة، وأكثر من 13 مجالاً خاصاً، كما تشمل المرحلة نفسها 60 تخصصاً، و600 مختص مشارك في صياغة المعايير ونواتج التعليم، بالإضافة إلى مشاركة 150 جهة حكومية وهيئة مهنية وشركة وطنية، و10 هيئات اعتماد دولية.وفق “أخبار 24”.
وتشتمل مخرجات المبادرة على معايير أكاديمية تخصصية، واختبارات معيارية، ودليل لقياس نواتج التعلم، وتقرير لنتائج قياس مخرجات البرامج الأكاديمية.