نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “تقويم التعليم” تطلق مبادرة “جاهزية” لرفع تأهيل الخريجين لسوق العمل
22/08/2022   10:51 م

“تقويم التعليم” تطلق مبادرة “جاهزية” لرفع تأهيل الخريجين لسوق العمل

+ = -
677

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم (الاثنين)، إطلاق مبادرة “جاهزية”؛ لرفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل؛ وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية والعالمية.

وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة التعليم الجامعي ومخرجاته، وتعزيز التوافق مع متطلبات سوق العمل، وتحديد المعارف والمهارات والقيم لخريجي التخصصات المختلفة، والمساهمة في رفع الناتج الإجمالي المحلي ورفاهية الخريجين، بالإضافة إلى تحسين معدلات التوظيف للخريجين السعوديين وتقليل البطالة، وتحديد جوانب التحسين والتطوير.

وتشمل المجالات المستهدفة في المرحلة الأولى للمبادرة، أكثر من 8 مجالات عامة، وأكثر من 13 مجالاً خاصاً، كما تشمل المرحلة نفسها 60 تخصصاً، و600 مختص مشارك في صياغة المعايير ونواتج التعليم، بالإضافة إلى مشاركة 150 جهة حكومية وهيئة مهنية وشركة وطنية، و10 هيئات اعتماد دولية.وفق “أخبار 24”.

وتشتمل مخرجات المبادرة على معايير أكاديمية تخصصية، واختبارات معيارية، ودليل لقياس نواتج التعلم، وتقرير لنتائج قياس مخرجات البرامج الأكاديمية.

تقويم التعليم

“تقويم التعليم” تطلق مبادرة “جاهزية” لرفع تأهيل الخريجين لسوق العمل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885224179.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.