يتكون من 4 أجنحة مختلفة المهام.. “الأمن السيبراني” تطلق معرضاً متنقلاً لرفع مستوى الوعي

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، المعرض التوعوي المتنقل الهادف لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى منسوبي الجهات الوطنية بأساليب مبتكرة وتفاعلية داخل مقار تلك الجهات.
ويتكون المعرض من 4 أجنحة تفاعلية متنوعة لإثراء تجربة الزوار، حيث يستعرض الأول لمحة عامة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وأدوارها، وخُصِّص الجناح الثاني لمحاكاة أساليب الاختراق وإجراء تجربتين افتراضيتين للاختراقات، واستعراض أثر الهجمات السيبرانية.
ويضم الجناح الثالث عيادة سيبرانية، تم من خلالها قياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني عن طريق مجموعة من الأساليب التفاعلية، فيما يتخصص الجناح الرابع في إعطاء الزائر الاستشارات السيبرانية والتوصيات العامة المتوافقة مع التجارب والاختبارات التي أُجرِيَت داخل أجنحة المعرض. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الهيئة أن المعرض المتنقل يأتي لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من منسوبي الجهات الوطنية؛ بهدف رفع مستوى الوعي الأمني لديهم للمحافظة على سرية المعلومات الحساسة، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لدى منسوبي الجهات المستفيدة، واستعراض أساليب المخترقين المتجددة، فضلاً عن مساندة الجهات الوطنية في تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني والبيانات الشخصية.