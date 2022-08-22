“عقارات الدولة”: استقبال طلبات جهات المنظومة الحكومية لتوفير احتياجاتها العقارية إلكترونياً فقط بداية سبتمبر

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، اليوم (الاثنين)، أن استقبال طلبات جهات المنظومة الحكومية بشأن توفير احتياجاتها العقارية من مبانٍ أو أراضٍ سيكون إلكترونياً فقط بدايةً من 1/9/2022.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي استجابة لما جاء في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء، والمتضمن تطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ من أجل توحيد المعايير والمواصفات وفق أفضل الممارسات، وضمن استراتيجيتها للتحوّل الرقمي.
وخاطبت الهيئة جميع جهات المنظومة الحكومية؛ بما في ذلك الوزارات والهيئات والمراكز والجهات الأخرى، تطلب ترشيح مختصين وممثلين لديها بهدف الالتحاق بورشة عمل تدريبية؛ لتعزيز قدرات المختصين لديهم من خلال التعامل مع المتطلبات والمعلومات إلكترونياً، حيث ستكون طلبات العقارات من خلالها. وفق “أخبار 24”.
وشدّدت الهيئة على أنّها ماضيةٌ في تنفيذ التحول الرقمي لجميع أعمالها وأتمتتها إلكترونياً؛ مما سيسهم في تحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز أدوات وآليات التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة، إضافة إلى الربط بجميع الجهات ذات العلاقة؛ بما يحقق التكامل بينها وبين المنظومة الحكومية في ضوء رؤية 2030.