بينها الاكتشاف المبكر للأمراض.. “الصحة” تبرز أهمية عيادات طب الأسرة

أوضحت وزارة الصحة أن عيادات طب الأسرة في مراكز الرعاية الأولية، تقدم الخدمات العلاجية والوقائية لجميع أفراد الأسرة حول المملكة، من أجل رعاية وقائية وعلاجية مبتكرة.
وبيّنت الوزارة أن دور عيادات طب الأسرة يتمثل في الاكتشاف المبكر للأمراض وتقديم التدخلات المناسبة، وتقديم الرعاية العلاجية والمتابعة المستمرة للأمراض الشائعة في المجتمع.
وأشارت إلى دور عيادات طب الأسرة في التنسيق والإحالة والمتابعة مع التخصصات الطبية الأخرى للحالات التي تحتاج تدخلات علاجية أو جراحية متقدمة، بالإضافة إلى التخطيط الصحي والتواصل المستمر مع الأفراد والأسر.
وفق “أخبار 24”.