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جديد المحليات > خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا حـادثي “غازي عنتاب” و”ماردين”
23/08/2022   8:30 ص

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا حـادثي “غازي عنتاب” و”ماردين”

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ببرقية عزاء ومواساة، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ضحايا حـادثي السير اللذين وقعا في ولايتي غازي عنتاب وماردين، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان في برقيته: “علمنا بنبأ وقوع حادثي سير في ولاتي غازي عنتاب وماردين، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية التركية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب الجمهورية التركية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”. وفق “أخبار 24”.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، للرئيس أردوغان، قال فيها: “تلقيت نبأ وقوع حادثي سير في ولايتي غازي عنتاب وماردين، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب”.

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا حـادثي “غازي عنتاب” و”ماردين”

جديد المحليات
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