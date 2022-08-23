نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > أمير تبوك يسلم عدداً من الأسر وحداتهم السكنية في أملج.. وأحد المستفيدين: حصلت عليها بسهولة وأقساط ميسرة
23/08/2022   8:29 ص

أمير تبوك يسلم عدداً من الأسر وحداتهم السكنية في أملج.. وأحد المستفيدين: حصلت عليها بسهولة وأقساط ميسرة

+ = -
508

دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان في ديوان الإمارة، اليوم وبحضور وزير البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، مشروع الإسكان التنموي في أملج، وعدة مشاريع أخرى في المنطقة وضواحيها.

وقال الأمير فهد بن سلطان في تصريح صحفي خلال حفل التدشين: إن مشاريع الإسكان التي يتم تسليمها في مختلف مناطق المملكة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الاستقرار للأسرة؛ ما يساعد أفرادها على تحقيق أحلامهم، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل هذه المنازل منازل مباركة، وأن يديم التوفيق على الجميع.

من جهته قال المواطن بدر الجهني أحد الذين تسلموا وحداتهم السكنية لموقع “أخبار 24” إنه تقدم على موقع وزارة الإسكان بعد طرحها فللاً سكنية في محافظة أملج، مؤكداً أنه حصل عليها بيسر وسهولة وأقساط ميسرة.

أمير تبوك يسلم عدداً من الأسر وحداتهم السكنية في أملج.. وأحد المستفيدين: حصلت عليها بسهولة وأقساط ميسرة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885224229.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.