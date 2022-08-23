أمير تبوك يسلم عدداً من الأسر وحداتهم السكنية في أملج.. وأحد المستفيدين: حصلت عليها بسهولة وأقساط ميسرة

دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان في ديوان الإمارة، اليوم وبحضور وزير البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، مشروع الإسكان التنموي في أملج، وعدة مشاريع أخرى في المنطقة وضواحيها.
وقال الأمير فهد بن سلطان في تصريح صحفي خلال حفل التدشين: إن مشاريع الإسكان التي يتم تسليمها في مختلف مناطق المملكة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الاستقرار للأسرة؛ ما يساعد أفرادها على تحقيق أحلامهم، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل هذه المنازل منازل مباركة، وأن يديم التوفيق على الجميع.
من جهته قال المواطن بدر الجهني أحد الذين تسلموا وحداتهم السكنية لموقع “أخبار 24” إنه تقدم على موقع وزارة الإسكان بعد طرحها فللاً سكنية في محافظة أملج، مؤكداً أنه حصل عليها بيسر وسهولة وأقساط ميسرة.
أمير #تبوك يسلم عدداً من الأسر وحداتهم السكنية في #أملج.. وأحد المستفيدين: حصلت عليها بسهولة وأقساط ميسرةhttps://t.co/8KNbukKh3D pic.twitter.com/V75r7YSpmq
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) August 22, 2022