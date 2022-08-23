الوليد بن طلال يقدم مبلغ مليوني ريال لشراء أول قميص للهلال بشعاره الجديد

حرص عضو شرف نادى الهلال، الأمير الوليد بن طلال، على شراء أول قميص للنادي بشعاره الجديد، خلال الحفل المقام حاليا لتدشين الهوية الجديدة.
وأعلن رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، شراء الأمير الوليد بن طلال أول قميص بهوية الهلال الجديدة بقيمة مليوني ريال على أن يعود مبلغ ذلك لمؤسسة الهلال الخيرية.
وأقام نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، اليوم الإثنين، حفلا للكشف عن هويته الجديدة، وذلك قبل أيام من انطلاق منافسات الموسم الجديد لدوري المحترفين.
وقال رئيس الهلال، فهد بن نافل، خلال الحفل: “استراتيجيتنا هي الفخر، حاولنا جمع أدبيات الهلال منذ عهد مؤسس النادي الشيخ عبدالرحمن بن سعيد، وكل الإدارات المتعاقبة وهي الفخر بهذا النادي العظيم بإنجازاته”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح: “سيتم طرح تطبيق الهلال الذي يستطيع من خلاله المشجع الهلالي شراء التذاكر والأطقم وكل ما يتعلق بالنادي، وأتمنى من الجميع تحميله والاشتراك فيه”.
وأعلن رئيس الهلال فهد بن نافل عن إنشاء مؤسسة الهلال الخيرية، لتكون رائدة في المجال الخيري كما هو النادي الرائد في المجال الرياضي.