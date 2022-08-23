بعد انتهاء الجوانب التنظيمية لسوق شحن المركبات الكهربائية… تعرف على السيارات الأسرع شحناً في 2022

تمضي المملكة بخطوات كبيرة نحو الاعتماد على السيارات الكهربائية، أبرزها إعلان وزارة الطاقة الانتهاء من جميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والفنية لتنظيم سوق نشاط شحن المركبات الكهربائية.
التنظيمات الجديدة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ألقت بدورها الضوء على تقنيات شحن المركبات الكهربائية، والتي تعد مجالاً حيوياً للتنافس بين الشركات المصنعة للسيارات على مستوى العالم.
وفي هذا السياق، نستعرض أسرع السيارات الكهربائية على مستوى الشحن في 2022:
فولفو C40 Recharge
على المستوى الشحن الكهربائي، تمتلك السيارة السويدية إمكانات كبيرة، حيث تستطيع الارتقاء بمخزون الشحن من 10% إلى 80% في 35 دقيقة فقط؛ وذلك عند درجة حرارة للبطارية 95 درجة فهرنهايت، كما أنها تستطيع شحن ما يصل إلى 80% في 40 دقيقة عند الشحن السريع.
بولستار 2
تمتلك قدرات شحن مقاربة لسيارة فولفو، حيث تستطيع الانتقال من 10% إلى 80% في 30 دقيقة فقط، كما تمتلك قوة 150 كيلووات.
فورد Mustang Mach-E
تأتي السيارة الأمريكية الشهيرة بدفع خلفي وبطارية ذات مدى طويل، وبقوة 150 كيلووات، ويمكن الانتقال بمخزون الشحن من 10% إلى 80% خلال 38 دقيقة. وفق “أخبار 24”.
فورد F-150 Lightning
تأتي البطارية القياسية للسيارة بقدرة 120 كيلووات، وتستطيع الوصول بمخزون الشحن من 15% إلى 80% خلال 44 دقيقة.
مرسيدس بنز EQE
كعادة الشركة الألمانية المتخصصة في إنتاج السيارات الفاخرة، راعت مرسيدس قدرات الشحن، حيث تستطيع السيارة EQE الوصول من 10% إلى 100% خلال 30 دقيقة.
مرسيدس بنز EQS SUV
تضع الشركة الألمانية قدرات كبيرة في سيارتها الدفع الرباعي القادمة، والتي ستصل من 10% إلى 80% خلال 31 دقيقة.
مرسيدس بنز EQS
يستغرق الانتقال بمخزون الشحن من 10% إلى 80% تقريباً 31 دقيقة؛ وهو معدل مرتفع لكون نطاق البطارية يبلغ 350 ميلاً.
BMW i4
تراهن العملاقة الألمانية على قدرات شحن خيالية، حيث تستطيع السيارة i4 eDrive40 استعادة ما يصل إلى 108 أميال من نطاق البطارية في كل 10 دقائق من الشحن.