نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بعد انتهاء الجوانب التنظيمية لسوق شحن المركبات الكهربائية… تعرف على السيارات الأسرع شحناً في 2022
23/08/2022   8:29 ص

بعد انتهاء الجوانب التنظيمية لسوق شحن المركبات الكهربائية… تعرف على السيارات الأسرع شحناً في 2022

+ = -
495

تمضي المملكة بخطوات كبيرة نحو الاعتماد على السيارات الكهربائية، أبرزها إعلان وزارة الطاقة الانتهاء من جميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والفنية لتنظيم سوق نشاط شحن المركبات الكهربائية.

التنظيمات الجديدة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ألقت بدورها الضوء على تقنيات شحن المركبات الكهربائية، والتي تعد مجالاً حيوياً للتنافس بين الشركات المصنعة للسيارات على مستوى العالم.

وفي هذا السياق، نستعرض أسرع السيارات الكهربائية على مستوى الشحن في 2022:

فولفو C40 Recharge

على المستوى الشحن الكهربائي، تمتلك السيارة السويدية إمكانات كبيرة، حيث تستطيع الارتقاء بمخزون الشحن من 10% إلى 80% في 35 دقيقة فقط؛ وذلك عند درجة حرارة للبطارية 95 درجة فهرنهايت، كما أنها تستطيع شحن ما يصل إلى 80% في 40 دقيقة عند الشحن السريع.

فولفو C40 Recharge

بولستار 2

تمتلك قدرات شحن مقاربة لسيارة فولفو، حيث تستطيع الانتقال من 10% إلى 80% في 30 دقيقة فقط، كما تمتلك قوة 150 كيلووات.

بولستار 2

فورد Mustang Mach-E

تأتي السيارة الأمريكية الشهيرة بدفع خلفي وبطارية ذات مدى طويل، وبقوة 150 كيلووات، ويمكن الانتقال بمخزون الشحن من 10% إلى 80% خلال 38 دقيقة. وفق “أخبار 24”.

فورد Mustang Mach-E

فورد F-150 Lightning

تأتي البطارية القياسية للسيارة بقدرة 120 كيلووات، وتستطيع الوصول بمخزون الشحن من 15% إلى 80% خلال 44 دقيقة.

فورد F-150 Lightning

مرسيدس بنز EQE

كعادة الشركة الألمانية المتخصصة في إنتاج السيارات الفاخرة، راعت مرسيدس قدرات الشحن، حيث تستطيع السيارة EQE الوصول من 10% إلى 100% خلال 30 دقيقة.

مرسيدس بنز EQE

مرسيدس بنز EQS SUV

تضع الشركة الألمانية قدرات كبيرة في سيارتها الدفع الرباعي القادمة، والتي ستصل من 10% إلى 80% خلال 31 دقيقة.

مرسيدس بنز EQS SUV

مرسيدس بنز EQS

يستغرق الانتقال بمخزون الشحن من 10% إلى 80% تقريباً 31 دقيقة؛ وهو معدل مرتفع لكون نطاق البطارية يبلغ 350 ميلاً.

مرسيدس بنز EQS

BMW i4

تراهن العملاقة الألمانية على قدرات شحن خيالية، حيث تستطيع السيارة i4 eDrive40 استعادة ما يصل إلى 108 أميال من نطاق البطارية في كل 10 دقائق من الشحن.

BMW i4

بعد انتهاء الجوانب التنظيمية لسوق شحن المركبات الكهربائية… تعرف على السيارات الأسرع شحناً في 2022

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885224231.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.