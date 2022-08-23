مانشستر يونايتد يحقق فوزه الأول هذا الموسم بثنائية ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفوز على نظيره ليفربول، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اختتمت بها منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي الدقيقة 16، تقدم مانشستر يونايتد، عن طريق لاعبه جادون سانشو، بتمريرة حاسمة من أنتوني إيلانجا، ليضعها الأول بطريقة مميزة في شباك أليسون.
وفي الدقيقة 53، سجل ماركوش راشفورد الهدف الثاني ليونايتد، بعدما انفرد بأليسون ليضعها راشفورد في الشباك بطريقة مميزة.
وقلص الدولي المصري محمد صلاح، النتيجة في الدقيقة (81)، بعدما سجل هدفًا، بعدما سدد فابيو كارفاليو الكرة وارتدت من دي خيا، ليتابعها صلاح برأسه وأسكنها الشباك. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، حصد مانشستر يونايتد أول 3 نقاط له، ليحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما كبدت الخسارة فريق ليفربول، السقوط للمركز السادس عشر برصيد نقطتين فقط.