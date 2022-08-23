اتحاد الكرة يُعلن إيداع 135 مليون ريال للأندية كإجمالي الدعم ومكافآت المسابقات

أعلن الاتحاد لسعودي لكرة القدم، مساء الإثنين، أن مجموع ما تم إيداعه في حسابات الأندية الرياضية من اتحاد كرة القدم، بلغ 135 مليونًا و532 ألفًا و821 ريالًا، تمثل إجمالي الدعم ومكافآت مسابقات الموسم الرياضي 2021 ـ 2022 في رقم تاريخي وقياسي بتاريخ الكرة السعودية.
وقدم الاتحاد السعودي للمرة الأولى مبلغ 35 مليونًا و250 ألف ريال كجوائز لمراكز الفرق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما قدم أيضًا للمرة الأولى مبلغ 13 مليونًا و750 ألف كقيمة جوائز مراكز الفرق في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
كما تم رفع قيمة مكافآت مراكز الفرق في دوريات الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وبطولات الفئات السنية إلى 26 مليونًا و964 ألف ريال بعد أن كان مجموعها لا يتجاوز مليوني ريال.
يُذكر أن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين تحظى بالدعم الحكومي الأعلى للبطل، حيث حصل الفيحاء على مبلغ 10 ملايين ريال بعد تتويجه بالكأس الغالية.
كما تم اكتمال إيداع مبالغ الدعم المتعلقة بتعيين محامين خارجيين للأندية، ومبادرة دعم المدرب الوطني، ودعم المشاركة في الدوري الممتاز ودوري الأولى للصالات، إضافة إلى المشاركة في الدوري النسائي ودعم المشاركة في الدرجتين الثالثة والرابعة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الدعم السخي الذي تحظى به كرة القدم السعودية بمتابعة سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وأكد المسحل أن رفع قيمة هذه المكافآت يعد جزءًا من استراتيجية الاتحاد السعودي تحفيزًا للأندية على بذل كل ما لديها من جهد لتحقيق أفضل النتائج خلال الموسم.