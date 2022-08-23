الهلال يطلق “BLUSTORE” بالشراكة مع “جاهز”

أتم مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، إجراءات إطلاق تطبيق “BLUSTORE”، بالشراكة مع شريك الهلال شركة “جاهز” الدولية لتقنية نظم المعلومات، في خطوة استثمارية جديدة يخطوها النادي، تتماشى مع أهداف مجلس إدارته في زيادة مداخيله.
ويعمل النادي من خلال “BLUSTORE” على توفير كافة احتياجات المشجعين والرياضيين؛ لمنتجات الهلال المتنوعة والحصرية، وتذاكر مبارياته وفعالياته في مختلف المجالات، من خلال برنامج عضويات يتضمن فئات مختلفة، تمنح كل عضوية عروضًا وخصومات خاصة، ومحتويات حصرية، وأولوية في شراء تذاكر مباريات وفعاليات النادي والعديد من المزايا المتنوعة.
ويوفر التطبيق برامج تميز تقدم للمشجعين نقاطا لشراء التذاكر، إضافة إلى أسبقية الحصول عليها قبيل بقية المستخدمين، حيث يمكن تحميله والاستفادة من مميزاته ومنتجاته المتنوعة عبر متجري التطبيقات “آب ستور وجوجل بلاي ستور”. وفق “أخبار 24”.
وقال فهد بن نافل: “إطلاق تطبيق BLUSTORE بالخطوة الرائدة للنادي، التي سعى من خلالها إلى تعزيز علاقته بالمهتمين والمشجعين، وتوفير كافة منتجاته وأخباره لكافة محبيه وعشاقه عابر استخدام التقنيات الحديثة، بما يضمن لهم سهولة وسرعة الوصول إلى منتجاته، ويوفر تجربة مستخدم متميزة تحاكي أنجح التجارب العالمية، وتواكب التطور الذي يشهده وطننا الغالي تقنيا”.
وأشار “بن نافل” إلى حرصهم على ضمان جودة الخدمة المقدمة للمشجع عبر “BLUSTORE” من خلال شراكتهم مع شريك النادي شركة “جاهز” الدولية التي حققت نجاحات باهرة في تقديم الحلول التقنية والريادة في مجال التوصيل.
وأوضح: “نسعد بشراكتنا مع جاهز التي تملك خبرة كبيرة في مجال تطبيقات توصيل الطلبات والمنتجات، ونطمح أن نواصل قصة نجاح شراكتنا، وتميزهم في مجالهم من خلال تطبيق النادي، ونتطلع أن يكون “BLUSTORE” بوابة المحبين والمهتمين بالمجال الرياضي الأولى للحصول على كافة أخبار ومنتجات وتذاكر مباريات وفعاليات النادي”، متمنيا أن تحقق هذه الخطوة ما يعود بالنفع على النادي، ومحبيه ومشجعيه”.