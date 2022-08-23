“أخضر الناشئين” يرفع استعداده لمواجهة مصر في كأس العرب

واصل المنتخب الوطني تحت 17 عامًا، اليوم الإثنين، تدريباته في مدينة وهران استعدادًا لبطولة كأس العرب 2022 في الجزائر.
وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب المدينة الأولمبية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، أعقبه مناورة على كامل مساحة الملعب، ثم مران على الكرات الثابتة.
ويواصل المنتخب الوطني يوم الثلاثاء، تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب مصر بعد غدٍ الأربعاء، في أولى مبارياتهما ضمن كأس العرب.
يُذكر أن “الأخضر” يأتي في المجموعة الرابعة ضمن بطولة كأس العرب، إلى جانب منتخبات مصر، سوريا، ولبنان.
من جهة أخرى، أوضح المدير الفني عبدالوهاب الحربي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم لمدربي بطولة كأس العرب مساء اليوم أنهم سيدخلون البطولة بهدف المنافسة عليها، مبينًا أن البطولة ليست سهلة في ظل وجود المنتخبات المشاركة والمميزة فنيًا. وفق “أخبار 24”.
وأكد عبدالوهاب الحربي أن المباريات الرسمية تعمل على تطوير اللاعب الناشئ بشكل فني أكبر، خصوصًا البطولة العربية التي تشهد تنافسية عالية وتجمع منتخبات مميزة.
وبيّن الحربي أن كرة القدم السعودية تشهد تطورًا نتاج العمل التراكمي لأجيال خلف أجيال بهدف مصلحة المنتخب الوطني الأول، واللاعب السعودي حاليًا مع هذه الإنجازات والاستحقاقات يعيش في أوج عطاءاته الفنية.