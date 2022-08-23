ارتقاء تطلق مسابقة موشن غرافيك النفايات الإلكترونية

استمرارا لجهودها في حفظ النعمة الرقمية أطلقت ارتقاء مسابقة تصميم موشن غرافيك عن النفايات الإلكترونية بالتعاون مع الفوزان لخدمة المجتمع و إكسترا للإلكترونيات وتهدف الى نشر ثقافة حماية البيئة من أضرار النفايات الإلكترونية وخصصت جوائز تصل قيمتها الى 30 ألف ريال وحددت 20 سبتمبر آخر موعد لتسليم المشاركات.
من جهته قال مدير الاتصال المؤسسي الأستاذ علي باطرفي بأن هذه المسابقة ستساهم في ترسيخ فكرة الحفاظ على بيئة آمنة من أجل الجميع وتحقق المسؤولية الاجتماعية حيال البيئة ، لافتا أن إتلاف الاجهزة التي تعمل على البطارية او الطاقة الكهربائية يتحول الى نفايات إلكترونية والطريقة الصحيحة هي إعادة تدويرها لتصبح مواد خام تستخدم في الصناعات التحويلية ، و دعى الموهوبين للمشاركة مبينا ان شروط المسابقة تتوفر في الموقع الإلكتروني للجمعية. وفق “أخبار 24”.
من الجدير بالذكر ان الجمعية أعادت تدوير أكثر من 1700 طن من النفايات الالكترونية خلال فترة عملها وساهمت في أعادة تأهيل أكثر من 60 ألف جهاز يتم استخدامهم في العديد من الجمعيات الخيرية و الجهات التعليمية.