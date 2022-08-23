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جديد المحليات > “الصحة” تدعو الطلاب لإجراء الفحوصات الطبية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد
23/08/2022   4:35 م

“الصحة” تدعو الطلاب لإجراء الفحوصات الطبية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

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دعت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، طلاب المدارس لإجراء الفحوصات الطبية، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأوضحت الوزارة أن الفحوصات الطبية المقدمة لطلبة المدارس هي فحص اللياقة الطبية للصف الأول الابتدائي، وهو فحص لتقييم الحالة الصحية بشكل عام للتأكد من سلامة الطالب من الإعاقة الجسدية أو العقلية، والفحص الاستكشافي وهو فحص طبي لفئات عمرية محددة من الطلبة بهدف متابعة مؤشرات صحية معينة.

وأشارت إلى أن الأطفال تمتاز بسرعة النمو البدني والنفسي، مبينة أن أهمية الفحوص الطبية الدورية تكمن في التأكد من نموهم بشكل طبيعي، واكتشاف أي مشكلات صحية، إضافة إلى تقديم العلاج مبكرا. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تدعو الطلاب لإجراء الفحوصات الطبية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

جديد المحليات
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