“الكهرباء” تطلق خدمة إيصال التيار لشواحن السيارات الكهربائية

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء بوابة إلكترونية لخدمة إيصال التيار الكهربائي لشواحن المركبات الكهربائية، معلنةً البدء في استقبال الطلبات لتركيب الشواحن للمشتركين.
وأوضحت الشركة أن تدشين هذه الخدمة يأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على الوقود، وتوفير موارد الطاقة والمحافظة على البيئة، وتطبيقاً للإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية، الذي اعتمده مؤخراً مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
وللتسجيل في الخدمة، دعت “الكهرباء” المستفيد للدخول لحسابه على موقع الشركة، واختيار “طلبات الخدمة”، ومن ثم “طلب شحن المركبات الكهربائية”، فـ”نوع الخدمة” (ذاتي أو تجاري)، ثم الموافقة على الالتزامات، وتدوين رقم الحساب، وتفاصيل الشاحن، ورفع المرفقات المطلوبة. وفق “أخبار 24”.
بعد ذلك تقوم الشركة بفحص الطلب وتشعر المستفيد برسالة نصية بالإجراءات التالية، ورسالة أخرى لاستكمال الطلب، وتتمثل الخطوة التالية في اختيار مقاول مؤهل لتقديم خدمات تركيب الشواحن، وأخيراً ربط الشواحن بالتيار الكهربائي.
الجدير بالذكر أن ذلك يأتي بعد إعلان وزارة الطاقة اكتمال الجوانب التنظيمية والتشريعية لتنظيم سوق شحن المركبات الكهربائية في المملكة، كما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية الاشتراطات الفنية ومواقع محطات الشحن.