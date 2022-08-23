رسميا.. إطلاق اسم “دوري روشن” على الدوري السعودي للمحترفين

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، رسميا، عن توقيع اتفاقية رعاية جديدة مع شركة روشن المطور العقاري الوطني وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وتشمل الاتفاقية رعاية مسمى الدوري، لمدة خمس سنوات بقيمة بلغت 478 مليون ريال سعودي ليصبح المسمى الجديد “دوري روشن السعودي”.
وعبر المهندس عبد العزيز العفالق رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن سعادته باستمرار الشراكة مع شركة روشن وتطوير تلك الشراكة بعد النجاح الذي تحقق خلال الموسم الماضي، وتحقيق الاتفاقية السابقة لأهدافها كافة، وما يطمح له كلا الطرفين.
وقال العفالق: “تمثل علاقتنا مع روشن قيمة خاصة، إذ نجحنا سويًا في صناعة شراكة نوعية، وكان لذلك الأثر في تعزيز القيمة السوقية لدوري يعد الأفضل والأكثر متابعة في المنطقة”. وفق “أخبار 24”.
وزاد العفالق: “نعرف روشن وندرك قيمتها في سوق التطوير العقاري، ونحن واثقون من قدرة هذه الشراكة على إتمام مساعيها في تحقيق مكاسب كبيرة للجماهير الرياضية في المملكة ولمتابعي الدوري السعودي حول العالم”.
فصل جديد باسم وحلّة جديدة، يسعدنا في #روشن بالتعاون مع رابطة دوري المحترفين إطلاق الهوية الجديدة للدوري السعودي للمحترفين تحت مسمى #دوري_روشن_السعودي
يحييك بحماس ومتعة: https://t.co/tSRs5vgEtS pic.twitter.com/RjhkiW3Xrs
— ROSHN | روشن (@Roshnksa) August 23, 2022