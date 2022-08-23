في أسبوع.. سكان المملكة ينفقون 10 مليارات ريال عبر نقاط البيع

استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع (14 – 20 أغسطس)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 10.1 مليار ريال، حيث أنفق المستهلكون 1.4 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، و1.4 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، و1.5 مليار ريال على نفقات أخرى، و1.1 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة.
كما أنفقوا 658.6 مليون ريال على محطات الوقود، و700.1 مليون ريال على الملابس والأحذية، و650.6 مليون ريال على الصحة، و620.3 مليون ريال على النقل، فيما تم إنفاق 170.8 مليون ريال على المجوهرات، و251.8 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و356.6 مليون ريال على مواد البناء والتشييد، و303.4 مليون ريال على الفنادق. وفق “أخبار 24”.
كما تم إنفاق 285.9 مليون ريال على الأثاث، و237.8 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و90.8 مليون ريال على المنافع العامة، و80.2 مليون ريال على الاتصالات، و267.3 مليون ريال على التعليم.