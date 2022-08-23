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رياضة > بالفيديو.. النصر يُعلن تدشين أطقمه للموسم الجديد
23/08/2022   10:23 م

بالفيديو.. النصر يُعلن تدشين أطقمه للموسم الجديد

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أعلن نادي النصر، اليوم الثلاثاء، تدشينه أطقمه للموسم الرياضي الجديد 2022-2023، قبل أيام قليلة على انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر حساب النصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو ظهر خلاله الطقم الأساسي والاحتياطي الذي سيلعب به منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويستعد النصر، لانطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة نظيره الوحدة، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. النصر يُعلن تدشين أطقمه للموسم الجديد

رياضة
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