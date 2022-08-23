لربط المزارعين بمقدمي الحلول الزراعية.. “الوطني للنخيل والتمور” يطلق منصة “مُزارع”

أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور منصة “مُزارع” الإلكترونية لتمكين وصول المزارعين إلى المنتجات الداعمة لسلسلة القيمة.
وتوضح المنصة طرق تطوير وتنمية القطاع بربط المزارعين بمقدمي الحلول الزراعية لزراعة النخيل، ما يتيح للمُزارع العديد من فرص النمو والتطوير.
ويعمل المركز على تطوير زراعة النخيل لأهميتها الوطنية والاقتصادية، ويسعى لتسخير الإمكانات لدعم استدامة القطاع، حيث تأتي المنصة ضمن سلسلة المشاريع والمبادرات التي يقدمها للقطاع. وفق “أخبار 24”.
لتسخير جميع إمكاناتهم لخدمة هدف ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتطوير واستدامة منظومة العمل في تحسين زراعة وإنتاج النخيل والتمور.