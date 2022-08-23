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جديد المحليات > “الداخلية”: الهويات الرقمية في منصة أبشر تجاوزت الـ26 مليون هوية
23/08/2022   10:23 م

“الداخلية”: الهويات الرقمية في منصة أبشر تجاوزت الـ26 مليون هوية

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أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) تجاوز الهويات الرقمية في منصتها الإلكترونية “أبشر” أكثر من 26 مليون هوية رقمية، قدّمت للمستفيدين منها ما يزيد على 350 خدمة في العديد من القطاعات والمجالات.

وأوضحت أن الهويات الرقمية أتاحت للمستفيدين الدخول من خلالها إلى المنصات الوطنية عبر النفاذ الوطني الموحد، وذلك في إطار جهود الوزارة الحثيثة للمساهمة في تعزيز رحلة التحول الرقمي في المملكة، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، للوصول إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية.

وتسهم منصة “أبشر” بفاعلية في تطوير وتنمية الحكومة الإلكترونية وتمكين التحول الرقمي في المملكة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من خلال تحسين إجراءات الخدمات الحكومية وتقديمها إلكترونيًا لرفع نسبة رضا المستفيدين منها. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن “أبشر” حقّقت أرقامًا قياسية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2022م بإتمامها تنفيذ أكثر من 11.6 مليون عملية إلكترونية؛ بمعدل تجاوز 64 ألف عملية يومية، وفّرت لـ 64 ألف مستفيد يوميًا خدمة إلكترونية متكاملة؛ لم يحتج فيها إلى زيارة مقار قطاعات وزارة الداخلية.

“الداخلية”: الهويات الرقمية في منصة أبشر تجاوزت الـ26 مليون هوية

جديد المحليات
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