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جديد المحليات > مركز تعزيز الصحة النفسية يقدم نصائح للوالدين مع اقتراب عودة المدارس
23/08/2022   10:25 م

مركز تعزيز الصحة النفسية يقدم نصائح للوالدين مع اقتراب عودة المدارس

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قدم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية نصائح للوالدين مع اقتراب عودة المدارس، مؤكداً أهمية إخبار الأطفال عن أي تغييرات قد تطرأ مع العام الجديد كالانتقال إلى مدرسة أخرى.

وأشار إلى ضرورة تخلص الأطفال من عادات العطلة الصيفية السلبية كالسهر وتناول الطعام غير الصحي، وتقليل الوقت الذي يقضونه أمام شاشات التلفاز أو الكمبيوتر أو الهاتف.

ولفت إلى أهمية تهيئة الطفل لأجواء الدراسة كالقيام بالنشاطات التعليمية الممتعة أو قراءة كتاب، إلى جانب البدء في شراء احتياجات المدرسة لعدم الاضطرار لشرائها في آخر لحظة.

ونصح المركز بعدم الشعور بالهلع تجاه بداية الدراسة والتفاؤل نحو التغييرات المختلفة.

مركز تعزيز الصحة النفسية يقدم نصائح للوالدين مع اقتراب عودة المدارس

وفق “أخبار 24”.

مركز تعزيز الصحة النفسية يقدم نصائح للوالدين مع اقتراب عودة المدارس

جديد المحليات
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