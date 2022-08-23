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جديد المحليات > “النيابة العامة”: السجـن سنتين وغرامة 400 ألف ريال لكل من غـش في مشغولات المعادن الثمينة
23/08/2022   10:21 م

“النيابة العامة”: السجـن سنتين وغرامة 400 ألف ريال لكل من غـش في مشغولات المعادن الثمينة

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أوضحت النيابة العامة عقوبة الغش في مشغولات المعادن الثمينة أو المطعمة أو الملبسة بها.

وأكدت أنه يعـاقب بالسـجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال، كل من غش في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو جودتها.

وأبانت أن المصالح المحمية جزائيًا تجاه مشغولات المعادن الثمينة أن تُدمغ وفقًا لعيارها بأحد العيارات النظامية، ودمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونًا ببيان نوعه، ودمغ الأصناف المطلية بكلمة “مطلي”.

النيابة العامة

وفق “أخبار 24”.

“النيابة العامة”: السجـن سنتين وغرامة 400 ألف ريال لكل من غـش في مشغولات المعادن الثمينة

جديد المحليات
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