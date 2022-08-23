“النيابة العامة”: السجـن سنتين وغرامة 400 ألف ريال لكل من غـش في مشغولات المعادن الثمينة

أوضحت النيابة العامة عقوبة الغش في مشغولات المعادن الثمينة أو المطعمة أو الملبسة بها.
وأكدت أنه يعـاقب بالسـجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال، كل من غش في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو جودتها.
وأبانت أن المصالح المحمية جزائيًا تجاه مشغولات المعادن الثمينة أن تُدمغ وفقًا لعيارها بأحد العيارات النظامية، ودمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونًا ببيان نوعه، ودمغ الأصناف المطلية بكلمة “مطلي”.
وفق “أخبار 24”.