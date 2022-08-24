طقس اليوم.. أمطار بجازان وعسير وجنوب الرياض تمتد لسواحل مكة.. ورياح نشطة بالمدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزائها الساحلية مساءً (جدة، الليث، القنفذة).
وأضاف أن السحب الرعدية ستظهر كذلك على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.
ونوه إلى أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستنشط على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك منطقة المدينة المنورة وطريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (44 درجة في مكة المكرمة، و43 درجة في المدينة المنورة والدمام، و42 درجة في الرياض وبريدة، و40 درجة في جدة).