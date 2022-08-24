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جديد المحليات > “المرور”: يحق للمقيم العائد إلى المملكة بتأشيرة جديدة استبدال رخصته برقم الهوية الجديد
24/08/2022   7:03 ص

“المرور”: يحق للمقيم العائد إلى المملكة بتأشيرة جديدة استبدال رخصته برقم الهوية الجديد

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه يحق للمقيم العائد إلى المملكة بتأشيرة جديدة، مراجعة قسم المرور، والتقدم بطلب استبدال رخصة القيادة الخاصة به برقم الهوية الجديد.

وجاء توضيح المرور، ردًا على استفسار من أحد المقيمين غادر بتأشيرة خروج نهائي ثم عاد إلى المملكة بإقامة جديدة ويحمل رخصة سارية، حول مدى إمكانية نقل معلومات الرخصة القديمة على رقم الإقامة الجديد.

وأتاح “المرور” إمكانية تجديد رخصة القيادة أثناء التواجد خارج المملكة، من خلال زيارة الملحقية السعودية وإكمال اللازم حيال الفحص، وتفويض من يراه لمراجعة إدارة المرور بأصل النموذج والتفويض والرخصة.وفق “أخبار 24”.

“المرور”: يحق للمقيم العائد إلى المملكة بتأشيرة جديدة استبدال رخصته برقم الهوية الجديد

جديد المحليات
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