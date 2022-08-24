“الوزراء”: نقل ملكية الأصول والالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية للدولة المتعلقة بخدمات “الصحة” إلى “الصحة القابضة”

وافق مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) على نقل ملكية الأصول، ومنح الحقوق، ونقل الالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية للدولة، ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة.
كما وافق المجلس على التباحث مع الدول المتوقع انضمامها إلى المركز العالمي للاستدامة السياحية في شأن نموذج مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة ووزارات السياحة في الدول الأخرى في شأن إنشاء المركز العالمي للاستدامة السياحية. وفق “أخبار 24”.
ووافق المجلس خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيضا على نظام السياحة.