نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الوزراء”: نقل ملكية الأصول والالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية للدولة المتعلقة بخدمات “الصحة” إلى “الصحة القابضة”
24/08/2022   7:03 ص

“الوزراء”: نقل ملكية الأصول والالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية للدولة المتعلقة بخدمات “الصحة” إلى “الصحة القابضة”

+ = -
924

وافق مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) على نقل ملكية الأصول، ومنح الحقوق، ونقل الالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية للدولة، ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة.

كما وافق المجلس على التباحث مع الدول المتوقع انضمامها إلى المركز العالمي للاستدامة السياحية في شأن نموذج مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة ووزارات السياحة في الدول الأخرى في شأن إنشاء المركز العالمي للاستدامة السياحية. وفق “أخبار 24”.

ووافق المجلس خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيضا على نظام السياحة.

“الوزراء”: نقل ملكية الأصول والالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية للدولة المتعلقة بخدمات “الصحة” إلى “الصحة القابضة”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885224378.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.