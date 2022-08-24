السديس يوجه بالتوسع في القبول في معهد وكلية الحرم المكي والمسجد النبوي

وجه الرئيس العام لشؤون الحرمين، الدكتور عبدالرحمن السديس، إدارتي معهد وكلية الحرم المكي والمسجد النبوي بالتوسع في القبول إسهامًا في نشر رسالة الحرمين العلمية على منهج الاعتدال والوسطية.
وأكد السديس، أن الرئاسة تحرص على تطوير المنظومة التعليمية بالحرمين الشريفين، إيماناً منها بدور العلم، وإبراز الدور العلمي والدعوي للحرمين الشريفين ونشر رسالتهما السامية، رسالة الاعتدال والوسطية والتسامح.
وحث على توفير الوسائل المعينة لطلاب العلم وتحصيلهم العلم النافع بأرقى وأفضل الوسائل والإمكانات انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة. وفق “أخبار 24”.