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جديد المحليات > تدشين الهوية الجديدة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
24/08/2022   1:19 م

تدشين الهوية الجديدة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

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دشن رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، الأمير تركي بن محمد بن فهد، الهوية الجديدة للهيئة.

وجاء هذا التدشين بهدف تعزيز ظهور المحمية إعلامياً في مختلف الأنشطة محلياً وعالمياً، بالشكل الذي يليق بإرث وتاريخ وأصالة المحمية، ويبرز أهميتها.

وجرى تطوير الهوية البصرية الجديدة لتتميز بين الشعارات الرسمية والمؤسساتية في المملكة، وذلك بإضافة السيفين والنخلة بطريقة عصرية لتعكس التآلف بين أصل المحمية وأرضها وما تسعى له من الحفاظ على الحياة الفطرية.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن التصميم الجديد للموقع الإلكتروني للهيئة يتضمن العديد من الأبواب الفعالة، وخدمات إلكترونية للتصاريح وإصدارها، بجانب عرض المبادرات والأنشطة الثقافية والبرامج السياحية والأخبار المتعلقة بالحياة الفطرية في المملكة.

تدشين الهوية الجديدة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

جديد المحليات
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