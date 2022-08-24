مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الوفيات وانخفاض الحالات الحرجة والإصابات الجديدة

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، انخفاض الإصابات الجديدة، والحالات الحرجة المسجلة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاع الوفيات وحالات التعافي من المرض.
وأشارت الإحصائيات، إلى انخفاض الإصابات الجديدة، حيث تم تسجيل 79 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 9 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 812903 إصابة بالفيروس.
وأوضحت أن منحنى الحالات الحرجة انخفض بشكل ملحوظ، حيث خرجت 9 حالات جديدة من العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 53 حالة. وفق “أخبار 24”.—
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 109 حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 800023 حالة.
ولفتت إلى تسجيل وفاتين جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9282 حالة وفاة.