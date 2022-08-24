“إنفاذ” يعلن 6 مزادات لبيع فلل وأراضٍ سكنية وتجارية

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، إقامة 6 مزادات علنية، لبيع منقولات وعقارات في عدة مناطق، بمساحات عقارية تتجاوز 100 ألف متر مربع.
وقال المركز إن المزادات تشمل أكثر من 66 عقارًا تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، وستقام في الفترة بين 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر المقبل؛ عبر مزادات حضورية وأخرى إلكترونية.
وأوضح أن البداية ستكون بمزاد “كسب” الإلكتروني الذي يعرض 19 عقاراً في مدينة القصيم، ومزاد البلد 2 الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات بمكة المكرمة، ومزاد جواهر الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 7 عقارات في كل من عسير، وجازان، ونجران، ومكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المزادات تشمل أيضاً؛ مزاد البوادي 3 الإلكتروني الذي يعرض عقارين بمحافظة جدة، ومزاد بوابة الخليج الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات بمنطقة الشرقية، ومزاد بوابة الخليج الحضوري الذي يعرض 22 عقاراً بمدينة الدمام، مبيناً أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل المزادات من خلال صفحة المزادات.