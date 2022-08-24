أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأربعاء)، ارتفاع الصادرات السلعية في الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 85.1 % وبقيمة بلغت 429.8 مليار ريال، مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 الذي بلغت فيه قيمة الصادرات 232.2 مليار ريال.
وأرجعت الهيئة سبب هذا الارتفاع إلى ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 177.2 مليار ريال، بنسبة 106.5%، لافتة إلى أن نسبة الصادرات البترولية ارتفعت من مجموع الصادرات الكلي من 71.7% في الربع الثاني من 2021 إلى 80% في الربع الثاني عام 2022.
وأضافت الهيئة أن قيمة الصادرات السلعية ارتفعت بالمقارنة مع الربع الأول من 2022 بمقدار 63.9 مليار ريال وبنسبة 17.5%، كما سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعاً بنسبة 31.0% عن الربع الثاني عام 2021، حيث سجلت 86.2 مليار ريال مقابل 65.8 مليار ريال.
وأكدت ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 7.6 مليار ريال، وبنسبة 9.7% بالمقارنة مع الربع الأول عام 2022، كما ارتفعت الواردات في الربع الثاني عام 2022 بنسبة 21.7 % بمقدار 30.5 مليار ريال؛ وبلغت قيمتها 171.0 مليار ريال ، مقابل 140.4 مليار في الربع الثاني من عام 2021.
وسجلت قيمة الواردات ارتفاعا بالمقارنة مع الربع السابق الربع الأول عام 2022 بمقدار 13.4 مليار ريال وبنسبة 8.5%، لافتة إلى أن منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها كانت من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 35.3 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، في حين كانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، ومعدات النقل وأجزاؤها، من أهم سلع الصادرات غير البترولية في الربع الثاني عام 2022.
وأكدت ارتفاع نسبة الصادرات السلعية غير البترولية للواردات إلى 50.4 % في الربع الثاني 2022، مقابل 46.8% في الربع الثاني عام 2021، كنتيجة للارتفاع الكبير للصادرات غير البترولية بنسبة 31% على الارتفاع في الواردات خلال هذه الفترة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن قيمة الصادراتِ السلعيَّة للمملكة بلغت خلال شهر يونيو عام 2022 بلغت 148 مليار ريال، مقابلَ 84 مليار ريال خلال شهر يونيو من العام الماضي، وذلك بارتفاع مقدارُه 64 مليار ريال، وبنسبة 75.2%.
وأضافت أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر يونيو الماضي بلغت 118 مليار ريال، مقابلَ 61 مليار ريال خلال شهر يونيو من العام الماضي، وذلك بارتفاع مقدارُه 57 مليار ريال، وبنسبة 94.1%.
وأكدت أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 30 مليار ريال في شهر يونيو 2022، مقابلَ 24 مليار ريال خلال شهر يونيو من العام الماضي، وذلك بارتفاع مقدارُه 6 مليارات ريال، بنسبة 26.8%.
ونوهت بأن قيمة الوارداتِ السلعيَّة للمملكة بلغت 60 مليار ريال خلال شهر يونيو 2022، مقابلَ 47 مليار ريال خلال الشهر ذاته من العام الماضي، وذلك بارتفاع مقدارُه 13 مليار ريال، وبنسبة 28.9%.