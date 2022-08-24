الجرجير.. غني بالمعادن والفيتامينات وخطأ بسيط يحوله إلى مسبب محتمل للسرطان

استعرضت الرابطة الإقليمية لمزارعي الفاكهة والخضراوات في منطقة الراين بألمانيا، فوائد الجرجير والمعادن والفيتامينات التي يحتوي عليها، كما حذرت من خطورة تخزينه لفترات طويلة.
وأبانت الرابطة أن الجرجير من الخضراوات الغنية بالمعادن والفيتامينات مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والفوسفور وفيتامين A وفيتامين C وفيتامين K والبيتا كاروتين وحمض الفوليك.
وأضافت أن الجرجير غني بمضادات الأكسدة، التي تحارب ما يعرف “بالجذور الحرة” (Free Radicals)، التي تهاجم الخلايا وترفع خطر الإصابة بالسرطان والشيخوخة، مشيرة إلى أن الجرجير يزخر بزيوت الخردل، التي تندرج ضمن المواد المرة، والتي تعمل على الوقاية من السرطان.
ولفتت إلى أن الجرجير يتميز بالسعرات الحرارية المنخفضة؛ حيث تحتوي كل 100 جرام على 30 سعرة حرارية فقط، مما يجعله غذاء مناسبا لإنقاص الوزن. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الرابطة ضرورة تناول الجرجير طازجا قدر الإمكان؛ وذلك لاحتوائه على مادة “النترات”، التي تتحول عند التخزين لمدة طويلة إلى مادة “نتريت” والتي يشتبه في أنها تسبب السرطان وتمنع نقل الأكسجين في الدم، مبينة أنه يمكن حفظ الجرجير في كيس رقائق معدنية أو علبة مغلقة في الثلاجة لمدة يومين كحد أقصى.