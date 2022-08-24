“ركِّز باللوحة”.. النقل تطلق حملة توعوية لاستخدام السيارات النظامية (فيديو)

حثت الهيئة العامة للنقل، المواطنين والمقيمين على ضرورة التعامل مع سيارات النقل النظامية، وعدم استخدام السيارات المخالفة، وذلك من خلال حملة توعوية تحمل شعار “ركِّز باللوحة”.
وأشارت الهيئة، عبر مقطع فيديو توعوي، نشرته عبر حسابها على تويتر، إلى أن سيارات النقل النظامية تحمل لوحات عليها شريط باللون الأصفر.
وشددت على أن استخدام السيارات ذات اللوحات الأخرى، يعني أنها غير نظامية، ما يعرض مستخدميها للخطر، وقد تحرمه من الدخول إلى مناطق العمل والمنشآت التي يقصدها. وفق “أخبار 24”.
اللوحة الصفراء 🟨
🚌 تضمن سلامتك
☑️ تحفظ حقك
🕖 تكفل دخولك#ركز_باللوحة pic.twitter.com/gCecIGaocq
— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) August 24, 2022