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جديد المحليات > “النماص”.. ملاذ طبيعي للأسر ومحبي الضباب والراغبين في الهرب من حر الصيف
24/08/2022   4:56 م

“النماص”.. ملاذ طبيعي للأسر ومحبي الضباب والراغبين في الهرب من حر الصيف

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تشهد مدينة النماص الواقعة على بعد 120 كلم شمال مدينة أبها في الفترة الحالية توافد العديد من الأسر والأشخاص من مختلف مناطق المملكة، الذين يرغبون في الاستمتاع بطقس معتدل بعيدًا عن حر الصيف.

وأشاد عدد من زوار المدينة، في تقرير مصور لـ”فرانس بريس”، بجمال المدينة والضباب الذي يزين قممها المرتفعة على مستوى سطح البحر بنحو 3 آلاف متر.

ويستمتع الزوار وأهالي المنطقة باصطحاب أطفالهم وأصدقائهم وعائلاتهم في المتنزهات وممشى الضباب الذي يمكن من خلاله رؤية الضباب الكثيف والمناظر الجبلية الجميلة التي تتسم بها المنطقة.

واكتسبت المدينة جوا مميزا في فصل الصيف بفضل الرياح الموسمية عالية الرطوبة المحملة بالغيوم الركامية الرعدية والأمطار الغزيرة التي تبرّد الطقس، التي جعلت درجة الحرارة لا تتجاوز الـ 30 درجة مئوية نهارا، وتصل إلى ما دون 17 درجة ليلا. وفق “أخبار 24”.

وساهم هطول الأمطار بكثرة في النماص المعروفة بـ”مدينة الضباب”، في نمو العديد من الأشجار فضلا عن اكتساح النباتات أراضيها، ما جعلها ملاذا طبيعيا يسر أعين الناظرين إليه.

كما خصصت في متنزهات المدينة عربات طعام متنقلة تبيع مشروبات وأطعمة ساخنة، فيما تصدح الأغاني السعودية في أرجائها.

“النماص”.. ملاذ طبيعي للأسر ومحبي الضباب والراغبين في الهرب من حر الصيف

جديد المحليات
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