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جديد المحليات > خام برنت يتجاوز 100 دولار للبرميل وسط الحديث عن خفض إنتاج أوبك
24/08/2022   4:56 م

خام برنت يتجاوز 100 دولار للبرميل وسط الحديث عن خفض إنتاج أوبك

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ارتفع خام برنت القياسي، اليوم (الأربعاء)، ليتجاوز حاجز الـ100 دولار للبرميل، وذلك بعدما أشارت السعودية هذا الأسبوع إلى أن أوبك قد تبحث خفض الإنتاج.

وبلغ خام برنت تسليم أكتوبر أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وجرى تداوله بارتفاع 1.30 دولار، أو 1.3 بالمئة، عند 101.52 دولار للبرميل، ووفقاً لوكالة “رويترز” فقد زاد الخام الأمريكي 1.18 دولار، أو 1.3 بالمئة أيضا، إلى 94.92 دولار للبرميل.

وارتفع كلا العقدين أمس الثلاثاء بعد أن أشار وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى إمكانية خفض الإنتاج بسبب ضعف السيولة في سوق العقود الآجلة والمخاوف حيال الاقتصاد الكلي. وفق “أخبار 24”.

خام برنت يتجاوز 100 دولار للبرميل وسط الحديث عن خفض إنتاج أوبك

جديد المحليات
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