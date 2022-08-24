أُنجزت في أقل من 50 يوماً.. أمير مكة بالنيابة يدشّن مشاريع تعليمية حديثة في جدة

دشّن أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، اليوم (الأربعاء)، عدداً من المشاريع التعليمية بنظام البناء الحديث في محافظة جدة.
وقال وزير التعليم، حمد آل الشيخ، إن هذه المشاريع نُفذت ضمن المسار السريع كمرحلة أولى في وقت قياسي لم يتجاوز 50 يوماً، وفق أحدث التصاميم المعمارية التي توفر بيئة تعليمية آمنة وجاذبة لمنسوبي المدارس.
وأكد أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لمعالجة الآثار التعليمية المترتبة على مشروع إزالة وتطوير الأحياء العشوائية بجدة لتوفير البدائل المناسبة لضمان عدم توقف العملية التعليمية لطلبة تلك المدارس حضورياً في مقرات الدراسة في العام الدراسي الجديد.
ولفت إلى أن خطة الوزارة تتضمن 71 مشروعاً مدرسياً بطاقة استيعابية إجمالية تقارب 50 ألف طالب وطالبة، مضيفا أنه تم إنجاز 25 مشروعاً، يضم 272 فصلاً دراسياً في عدد من المدارس بالأحياء التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة مستوعبةً أكثر من 8160 طالباً وطالبة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى تنفيذ 10 مشاريع أخرى سريعة، تشمل 282 فصلاً دراسياً بطاقة استيعابية تصل إلى 8460 طالباً وطالبة، ستتم الاستفادة منها جميعاً مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ 36 مشروعاً مدرسياً بمرافقها تشمل 1080 فصلاً دراسياً بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 32 ألف طالب وطالبة ستتم الاستفادة منها مع بداية الفصل الدراسي الثاني هذا العام، وستكون مدة إنجازها نحو 4 أشهر، إلى جانب مشاريع تعليمية قادمة، وفق الجداول الزمنية المعتمدة لتنفيذها.
#فيديو🎥
أمير منطقة مكة بالنيابة#بدر_بن_سلطان
يدشّن71 مشروعاً تعليمياً في محافظة #جدة تستوعب 50 ألف طالب وطالبة
.. تم تنفيذها وفق خطط متكاملة للتعامل مع الآثار التعليمية المترتبة على مشروع إزالة وتطوير #الاحياء_العشوائيه العشوائية بالمحافظة pic.twitter.com/d8z9d3eUrd
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 24, 2022