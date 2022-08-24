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جديد المحليات > شاهد.. شركة البحر الأحمر تنقذ مجموعة من الأشجار المعمرة أسقطتها الرياح
24/08/2022   9:56 م

شاهد.. شركة البحر الأحمر تنقذ مجموعة من الأشجار المعمرة أسقطتها الرياح

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كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم (الأربعاء)، عن إنقاذها مجموعة من أشجار السمر والطلح المعمرة من الهلاك في نطاق المشروع.

وأوضح المدير المساعد للبرامج البيئية بالشركة فهد الهبيلي أن الأشجار أسقطتها الرياح الموسمية، وتم التنسيق من قبلهم مع الجهات التي تعنى بالحفاظ على الغطاء النباتي، حيث تم إعادتها إلى وضعها الطبيعي.

وأكد أن الخطوة جاءت من أجل الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، واهتمام الشركة بالمقومات الطبيعية.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. شركة البحر الأحمر تنقذ مجموعة من الأشجار المعمرة أسقطتها الرياح

جديد المحليات
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