شاهد.. شركة البحر الأحمر تنقذ مجموعة من الأشجار المعمرة أسقطتها الرياح

كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم (الأربعاء)، عن إنقاذها مجموعة من أشجار السمر والطلح المعمرة من الهلاك في نطاق المشروع.
وأوضح المدير المساعد للبرامج البيئية بالشركة فهد الهبيلي أن الأشجار أسقطتها الرياح الموسمية، وتم التنسيق من قبلهم مع الجهات التي تعنى بالحفاظ على الغطاء النباتي، حيث تم إعادتها إلى وضعها الطبيعي.
وأكد أن الخطوة جاءت من أجل الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، واهتمام الشركة بالمقومات الطبيعية.
نحن في #شركة_البحر_الأحمر_للتطوير هدفنا الرئيسي الحفاظ على البيئة وتعزيزها لأننا جزء لا يتجزأ منها؛ لذا ساهمنا بالتعاون مع (@ncvcksa @U_G_A2030 @MEWA_KSA) في إنقاذ مجموعة من أشجار السمر و الطلح لتحقيق بيئة أفضل للأجيال المقبلة. pic.twitter.com/zK08ou9Nsw
— شركة البحر الأحمر للتطوير (@TheRedSeaSA) August 24, 2022
وفق “أخبار 24”.