“تعليم الرياض” يوضح خطوات نقل الطالب من مدرسة لأخرى عبر حساب ولي الأمر

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، خطوات نقل الطالب من مدرسة لأخرى من حساب ولي الأمر.
وأوضحت أن الخطوة الأولى تتمثل في الدخول على النظام عبر اسم المستخدم وكلمة المرور، ومن ثم اختيار أيقونة طلب نقل إلى مدرسة.
وأضافت أن الخطوة الثالثة تتمثل في إضافة طلب نقل إلى مدرسة أخرى، وبعدها اختيار المدرسة المرغوب بها ثم التثبيت عبر أيقونة، وبعدها يظهر طلب النقل قيد الدراسة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه يتم بعدها التواصل مع المدرسة المطلوب الانتقال لها لإكمال إجراءات النقل، فيما تظهر بعد قبول الطالب أو رفضه رسالة بذلك في حساب ولي الأمر.