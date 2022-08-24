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جديد المحليات > محمية الملك سلمان تستعرض الصقور المتواجدة على أراضيها بمعرض “الصقور والصيد”
24/08/2022   9:56 م

محمية الملك سلمان تستعرض الصقور المتواجدة على أراضيها بمعرض “الصقور والصيد”

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تشارك هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الذي يعد الأكبر من نوعه في المملكة والعالم .

وتهدف مشاركة المحمية إلى رفع الوعي بأهمية الصقور في حفاظها على التوازن البيئي والتنوع الأحيائي، ومساهمتها في حماية الحياة البرية، عبر تعريفها على أهم أنواع الصقور وأهميتها للنظام البيئي.

وتعد المحمية أكبر المحميات في الشرق الأوسط، وتتميز بتنوع جغرافي يصل إلى 14 نوعاً، وحضارات عريقة مختلفة في كل من حرة الحرة، والطبيق، والخنفة، ويوجد بها أندر الحيوانات المهددة بالانقراض، كالمها، والحبارى، وغزال الريم.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن مشاركة محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعد الثانية من نوعها، فقد استعرضت كنوزها الطبيعية النادرة لزوار معرض الصقور في العام الماضي.

محمية الملك سلمان تستعرض الصقور المتواجدة فيها بمعرض "الصقور والصيد" (صور)

محمية الملك سلمان تستعرض الصقور المتواجدة على أراضيها بمعرض “الصقور والصيد”

جديد المحليات
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