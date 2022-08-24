تأهلوا لمرحلة نهائية.. “الصناعة”: قبول 3 عروض للحصول على رخصة كشف موقع الخنيقية التعديني

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم (الأربعاء)، قبول 3 عروض للمشاركة في المرحلة النهائية بالمنافسة للحصول على رخصة كشف موقع الخنيقية التعديني، والذي يُعد أكبر رخصة كشف في المملكة بمساحة 353.8 كيلو متر مربع غرب مدينة الرياض.
وأكدت الوزارة أنها تلقت 6 عروض من شركات وتحالفات عالمية للحصول على رخصة استكشاف الموقع، تم قبول 3 منها لتحالف بين شركة ألارا السعودية فينتشرز وشركة مجموعة التسنيم، وتحالف بين شركة التعدين العربية السعودية “معادن” وشركة إيفانهو إليكتريك المحدودة، وتحالف بين شركة موشيكو ريسورسس المحدودة وشركة عجلان وإخوانه للتعدين.
وأضافت أن هذه العروض الثلاثة ستدخل المرحلة النهائية للمنافسة العلنية للحصول على رخصة الكشف، موضحة أن المرحلة الأخيرة من عملية المنافسة ستبدأ يوم (الأحد) الموافق 4 سبتمبر المقبل، وستنتهي بإعلان الفائز برخصة كشف لموقع الخنيقية.
وأشارت الوزارة إلى أن الشركات الثلاث المقبولة لمرحلة المنافسة العلنية الإلكترونية هي الشركات التي حصلت على أعلى الدرجات في التقييم، والذي تم بناؤه على مجموعة من المعايير الفنية والقدرة المالية، والخبرة في تقديم مشاريع مماثلة، والالتزام بخطط الإدارة البيئية والمجتمعية وخطط تطوير مرافق الرعاية الصحية والتعليم في المجتمعات المجاورة، فضلاً عن خلق فرص عمل وتطوير برامج تدريبية لأهالي المناطق المجاورة. وفق “أخبار 24”.
وتستفيد الشركات المؤهلة للمرحلة النهائية من الدعم الذي تقدمه المملكة لقطاع التعدين، من خلال نظام الاستثمار التعديني الذي يُعد أحد أكثر أنظمة التعدين تنافسية على مستوى العالم، بالإضافة إلى عوامل أخرى، تتمثل في التمويل المشترك من صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي يصل إلى 75% من أي استثمار جديد في مراحل الكشف المتقدمة، والإعفاء من المقابل المالي لأول خمس سنوات من رخص الاستغلال، وتخفيض المقابل المالي بنسبة 30% عند معالجة الخامات المعدنية داخل المملكة.
يُذكر أن رخصة الخنيقية تعد أكبر المواقع الاستكشافية في المملكة، بمساحة تزيد على 350 كيلومتراً مربعاً، وتحتوي على موارد معدنية كبيرة تقدر بنحو 25 مليون طن بنسبة 4.11% من الزنك و0.56 % من النحاس.